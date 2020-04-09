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  • Просмотров: 52
  • Дата: Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17

В парке Шевченко живет Баба Яга

Категория: Фоторепортаж


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В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
В парке Шевченко живет Баба Яга
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Сказочная поляна, украшенная деревянными скульптурами, появилась недавно в южной части парка Шевченко, со стороны улицы Маразлиевской.

На усеянном распустившимися тюльпанами участке зеленой зоны удивляют редких теперь посетителей парка изваяния сказочных богатырей, вкопанных в грунт, Баба Яга, медведь – всего семь статуй.

Автор изваяний, известный одесский скульптор Овнан Манукян, арт-объекты он выполнил с помощью своего любимого инструмента — бензопилы еще год назад по заказу владельцев близлежащего ресторана «Княжа втиха».


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В парке Шевченко живет Баба Яга

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