В парке Шевченко живет Баба Яга

Сказочная поляна, украшенная деревянными скульптурами, появилась недавно в южной части парка Шевченко, со стороны улицы Маразлиевской.

На усеянном распустившимися тюльпанами участке зеленой зоны удивляют редких теперь посетителей парка изваяния сказочных богатырей, вкопанных в грунт, Баба Яга, медведь – всего семь статуй.

Автор изваяний, известный одесский скульптор Овнан Манукян, арт-объекты он выполнил с помощью своего любимого инструмента — бензопилы еще год назад по заказу владельцев близлежащего ресторана «Княжа втиха».