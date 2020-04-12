Вход Господень в Иерусалим: во дворе храма Святой мученицы Татианы прошла праздничная литургия

Во всех православных храмах в этот день проводится праздничная литургия, а верующие спешат освятить веточки вербы, как символ молодых весенних побегов, которыми жители Иерусалима приветствовали Иисуса как своего Спасителя.

Праздничная служба с соблюдением всех карантинных мер состоялась и в храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана. Прихожане, соблюдая требуемую дистанцию, собрались во дворе храма, а сама служба транслировалась через звуковые колонки. За соблюдением карантинных правил также наблюдали представители национальной полиции.