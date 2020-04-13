Подпорную стенку спуска с Французского бульвара на Трассу здоровья украсили настенными копиями шедевров мировой живописи.

Там уже неделю работает известная команда уличных художников М97. Ее участник Игорь Матроскин рассказал, что мастера планируют все закончить до начала мая.

«Выбор рисунка продиктовала сама стена. Мы решили украсить ее шедеврами мировой живописи, чтобы радовать тех, кто знает, а тех, кто не знает, мотивировать на поиск и интерес», — говорит художник.