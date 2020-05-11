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Вчера, 15:01

На Торговой капитально ремонтируют тротуар

Категория: Фоторепортаж


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Продолжается капитальный ремонт тротуара по улице Торговой, возле здания № 29/31, в котором расположено КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи №14» департамента здравоохранения Одесского горсовета.

В ходе работ старое асфальтобетонное покрытие тротуара меняют на новое из тротуарной плитки с укладкой тактильных указателей на пандусах пешеходных переходов.

Кроме того, обновят асфальтобетонное покрытие парковочного кармана рядом с Центром. Также на тротуаре установят 61 антипарковочный столбик и 3 урны.

Работы планируется завершить до конца мая 2020 года.


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