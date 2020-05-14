Пройдемся по Базарной

Впервые улица Базарная упоминается в 1827 году. Это название связано с тем, что на пересечении улиц Базарной и Александровской (ныне Александровский проспект) располагался базар. В наши дни это просторный сквер. С 1923 года улица Базарная именуется улицей Раковского, названа в честь советского политического, государственного и дипломатического деятеля Христиана Георгиевича Раковского, с 1928 года улица Кооперативная, с 1934 года и до 1941 года – улица Кирова, в честь советского и государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова. В годы оккупации улица именуется Базарной. С 1944 года и до 1995 года вновь Кирова, и с 1995 года – Базарная.