Украинская морская партия Сергея Кивалова реализует проект помощи медицинским учреждениям Одессы

В центр диагностики и томографии «Медкор Юг», который функционирует на базе 10-й горбольницы, представители УМП передали первую партию тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний, которые были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза, а также средства индивидуальной защиты. Теперь медсотрудники Центра смогут проводить тестирование всем одесситам, которые приходят на исследование, вовремя выявлять больных на COVID-19 и оказывать им своевременную медицинскую помощь.