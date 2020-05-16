 
Информация к новости
0
Вчера, 22:00

Украинская морская партия Сергея Кивалова реализует проект помощи медицинским учреждениям Одессы

Категория: Фоторепортаж

prev

 
next

В центр диагностики и томографии «Медкор Юг», который функционирует на базе 10-й горбольницы, представители УМП передали первую партию тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний, которые были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза, а также средства индивидуальной защиты. Теперь медсотрудники Центра смогут проводить тестирование всем одесситам, которые приходят на исследование, вовремя выявлять больных на COVID-19 и оказывать им своевременную медицинскую помощь. 


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
  

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 