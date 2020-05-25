Буферный пруд на улице Балковской прошел испытание после небольшого дождя

Для предотвращения подтопления в 1975 году на ул. Балковской (между ул. Краснослободская и насыпью железной дороги) был построен буферный пруд №4 площадью 2,5 га. Это гидротехническое сооружение является регулирующим прудом-накопителем с системой регулирования, которая при переполнении коллекторов на ул. Балковской принимает избыток хозбытовых стоков через собственные трубопроводы. При прекращении атмосферных осадков и понижении уровня в коллекторах постепенно происходит опорожнение буферного пруда.

В процессе эксплуатации на территории буферного пруда на дне накапливается определенное количество твердых и иловых отходов. КП «Городские дороги» ежегодно проводит мероприятия по зачистке ставка с последующим вывозом на свалку два раза в год, для предотвращения заиливания коллекторов в Пересыпской зоне.