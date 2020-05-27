Это настоящий мини-зоопарк

Птичник одесского парка Победы, где раньше зимовали лебеди, реконструировали, превратив в настоящий мини-зоопарк.

Теперь в нем живут декоративные голуби и несколько семейств домашних кур разных пород, которых перевезли сюда из зоопарка. В ближайшее время здесь найдут приют и цесарки.

Живой уголок открыт для посетителей. Посмотреть на пернатых и покормить их приходят как дети, так и взрослые.

Это место находится на балансе и обслуживается «Горзелентрестом». Главный инженер предприятия Владимир Хрома рассказал, что сотрудники КП постарались создать для птиц максимально комфортные условия. Они построили специальные домики, оборудованные всем необходимым, и высадили декоративные растения и посеяли травку.

«На зиму будем заготавливать сено. Возможно, теперь зимой мы будем переселять в этот вольер уток», — говорит специалист.

В дальнейшем население мини-зоопарка будет пополняться.