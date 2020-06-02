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Вчера, 19:40

В Одессе ремонтируют тротуар на Академической

Категория: Фоторепортаж


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На улице Академической, в районе бывшей Межрейсовой базы моряков, начался ремонт тротуара.

Городскому бюджету этот ремонт обойдется в 3,3 млн грн. Выполняет его компания «БВК “Пик-строй”».

«Пик-строй» должен отремонтировать тротуар по четной стороне улицы от Курортного переулка до Французского бульвара. Общая площадь участка — 2 762 квадратных метра. Здесь появится тротуарная плитка, новые бортовые камни из гранита, а также парковочные карманы, урны для мусора. Установят и новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.


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