Одесситам запретили купаться в море

Сегодня, 3 июня, стало известно, что на фоне ослабления карантинных мероприятий одесситы решили отдохнуть на пляжах. Однако, в Одессе запретили людям купаться в море.

Причина – грязная вода. Как отмечается, 28 мая в городе выпала двухмесячная норма осадков. Оценка качества воды, проведенная специалистами областного лабораторного центра МЗ Украины, показала, что вода в черте города не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Именно поэтому одесситам и гостям города рекомендовали воздержаться от купания.