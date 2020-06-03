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Сегодня, 16:09

Одесситам запретили купаться в море

Категория: Фоторепортаж


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Сегодня, 3 июня, стало известно, что на фоне ослабления карантинных мероприятий одесситы решили отдохнуть на пляжах. Однако, в Одессе запретили людям купаться в море.

Причина – грязная вода. Как отмечается, 28 мая в городе выпала двухмесячная норма осадков. Оценка качества воды, проведенная специалистами областного лабораторного центра МЗ Украины, показала, что вода в черте города не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Именно поэтому одесситам и гостям города рекомендовали воздержаться от купания.


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