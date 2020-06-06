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Сегодня, 16:34

В центре Одессы отреставрировали очередной памятник архитектуры

Категория: Фоторепортаж


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С фасада "Доходного дома Наумова", который находится по адресу улица Ришельевская 16/Бунина 20, сняли строительные леса.

Во время реставрации фасада и кровли Доходного дома Наумова, восстановили элементы декора и лепнину, отремонтировали балконы, восстановили металлические ворота и заменили окна, после чего на памятник архитектуры установят подсветку.

Доходный дом Наумова был построен по проекту известного в Одессе архитектора Вильгельма Кабиольского в 1895 году.


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