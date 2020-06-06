В центре Одессы отреставрировали очередной памятник архитектуры

С фасада "Доходного дома Наумова", который находится по адресу улица Ришельевская 16/Бунина 20, сняли строительные леса.

Во время реставрации фасада и кровли Доходного дома Наумова, восстановили элементы декора и лепнину, отремонтировали балконы, восстановили металлические ворота и заменили окна, после чего на памятник архитектуры установят подсветку.

Доходный дом Наумова был построен по проекту известного в Одессе архитектора Вильгельма Кабиольского в 1895 году.