В Одессе под утро обрушился столетний 4-этажный дом

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, минувшей ночью, около 3:10 на улице Ясной в Одессе обрушился четырехэтажный дом под номером 10.

Согласно официальным данным, в доме проживало 24 человека, зарегистрировано в нем – 35. Все жильцы эвакуированы.

ЧП не повлекло человеческих жертв, одесские СМИ лишь сообщают, что один из жильцов получил травму ноги – по предварительным данным, это рваная рана.

Городские власти и спасатели развернули штаб по ликвидации аварии.

Данный дом построен в 1912 году, и числится памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «дом Беляевой». В дореволюционные годы дом принадлежал Эрнесту Вернетту и Варваре Беляевой.