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Сегодня, 15:50

Проезд на территорию одесского сквера Пале-Рояль отныне запрещен

Категория: Фоторепортаж


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О благоустройстве сквера Пале-Рояль в мэрии говорили давно. Чиновники рассчитывали навести там порядки за счет рестораторов, которые ведут там свою деятельность.

Видимо, никаких договоренностей так и не удалось достичь. В начале 2020 года мэрия взялась за реставрацию гранитной плитки у Оперного театра и сквера Пале-Рояль. Здесь чаще всего разъезжают элитные автомобили, которые и привели в негодность покрытие. При этом работы выполнялись за бюджетные деньги и обошлись в три с половиной миллиона гривен.

Департамент муниципальный безопасности поставит там пост охраны.


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