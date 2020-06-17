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Сегодня, 18:19

Цвет жизни

Категория: Фоторепортаж


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Одесский Центр общественного здоровья приглашает вас на открытие выставки художественных работ, организованной по случаю Всемирного дня донора крови, который ежегодно мировая общественность отмечает 14 июня.

На выставке представлены работы известных одесских художников, представителей арт-клуба «Odessa Art».

Юрий Карпов-Садовников,

Елена Стрелец,

Светлана Карзюкова,

Оксана Церковная,

Александр Фабричников.

Цветопередача цветов и феерия авторских мыслей-все можно увидеть и почувствовать на выставке со знаковым названием: «Цвет жизни».


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