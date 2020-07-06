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5-07-2020, 16:24

Выставка творческих работ одесского художника Виталия Парастюка

Категория: Фоторепортаж


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Музей «Христианская Одесса» и КУ Городская художественная галерея приглашают всех желающих посетить выставку одесского художника Виталия Парастюка, которая состоится на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.

На выставке представлены графические и живописные работы Виталия Парастюка посвященные родному городу — меняются времена, меняется и расширяется круг тем, а любовь к родной земле, у художников Одессы всегда остается важной темой их творчества.

Произведения автора словно «дышат» в унисон с окружающей красотой города, одесским солнцем, которое так щедро пронизывает его работы, привнося новые оттенки «звучание» в эту симфонию живописи и графики.


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