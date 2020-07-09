Реконструкция Новощепного Ряда

Следим за реконструкцией Новощепного Ряда.

Сейчас взялись за выемку и вывоз грунта с того места, где лежали трамвайные пути - чтобы сформировать "корыто" для укладки нового прочного и долговечного основания из щебня с гидроизоляцией для новых путей трамвая.

На месте земляных работ окрестные торговцы немедленно устроили помойку.

Трамвайная сеть Одессы "разорвана" на две части. Депо №1 на улице Водопроводной обслуживает несколько маршрутов от Старосенной площади в сторону Черемушек, жилмассива Школьный, Люстдорфа и Рыбного порта. Для этого даже сделали новый выезд из депо на служебный путь по улице Водопроводной. Депо №2 на Слободке сейчас обслуживает все остальные маршруты трамвая. Маршруты №3 и №10 временно, но весьма надолго, идут только до Старосенной площади.

Работы ведет компания "Ростдорстрой", которая победила в тендере. Стоимость капитального ремонта Новощепного Ряда - 157.91 миллиона гривен.