В выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея состоялось открытие выставки «Солнце! Море! Счастье!»

На выставке представлены работы художников-участников арт-клуба «Odessa Art».

Клуб, который основан в августе 2019 г., объединяет более 30 представителей творческих профессий — художников, фотохудожников, писателей и поэтов. Основные направления деятельности этого объединения — раскрытие творческого потенциала членов клуба и популяризация их деятельности через организацию выставочных проектов.

В арт-проекте принимают участие художники: Юрий Карпов-Садовников, Наталья Куликовская, Оксана Церковная, Алексей Куревин, Александр Фабричников, Алла Мироненко, Елена Стрелец, Юлия Лосева, Света Карзюкова, Наталья Дерманська.