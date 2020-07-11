Еще одна Рыбачка Соня появилась во дворе на улице Средней

Сегодня во дворе на Средней, 47 открыли скульптуру Рыбачки Сони. Ее создали жильцы дома, которые прошли школу культуры соседства.

Представляла скульптуру Надежда Кулаковская — председатель местного ОСМД. В прошлом году она вместе с представителями еще 9 дворов проходила обучение в школе добрососедства. Каждому двору выбирали имя и логотип. Двор на Средней решено было сделать рыбацким — здесь много рыбаков.

На фестивале дворов, который проходил в сентябре прошлого года, во дворе решили создать скульптуру Сони. Идею разрабатывали всю зиму, а непосредственно на создание ушло всего 2 недели. Основой для нее послужили бидон с цементом и манекен. А дальше жители приносили то, что было дома — джемпер, перчатки, подстилку для моря, из которой сделали юбку. У старожилы двора, которой не понравился слишком скромный размер груди манекена, даже забрали бюстгальтер. Все это покрыли лаком и красками — бронзовой и голубой.