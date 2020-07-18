Презентация альбома «История Одессы в памятниках и скульптурах»

Презентация альбома состоялась в Одесской национальной научной библиотеке, в главном читальном зале, при участии профессиональных историков, краеведов, коллекционеров и журналистов.

Альбом Евгения Волокина и Александра Палариева «История Одессы в памятниках и скульптурах». Книга вышла в рамках авторского проекта «Старая Одесса в фотографиях». Это исследовательское издание, как и предыдущие, созданные авторами, не только рассказывает об истории города, но и дает возможность увидеть ее – благодаря уникальным фотографиям, большинство из которых публикуются впервые (всего в новом альбоме – 241 фото!).

На фотографиях – памятники и образцы садово-парковой скульптуры, рядом с которыми выросло не одно поколение одесситов. Некоторые сооружения стали визитками города и до сих пор остаются на своих законных местах. Большинство, прежде всего памятники идеологические, когда-то казавшиеся вечными, ушли в небытие. Некоторые уцелели, превратившись в экспонаты уникального Парка-музея соцреализма в бессарабском степи, в туристическом центре «Фрумушика-Нова».

Иллюстрации в альбоме сопровождаются историческими справками, которые готовились с привлечением материалов архивов, личных коллекций и фондов Одесской национальной научной библиотеки. Именно справочные издания, газеты и журналы прошлых лет, хранящихся в библиотеке, помогли уточнить и открыть новые факты из истории Одессы.