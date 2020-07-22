Самая молодая площадь Одессы

Площадь 10-го апреля была образована в середине 80-х как новая городская развязка. Следствием строительства площади стало появление новой улицы - Генуэзской. Назвать новую улицу решили в честь города-побратима Одессы, с которым они породнились еще в 1972 году.

Площадь 10 апреля - самая молодая из площадей Одессы и вторая по величине. Ее длина превышает 200 метров, а ширина - 80 метров.

В 1984 году к 40 годовщине в честь освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков на площади было решено установить обелиск «Крылья Победы». Стелла изготовлена из серого мрамора, увенчанная золотой звездой. В связи с установлением мемориала в 1965 году Одессе присвоено звание города-героя.

В наши дни площади 10 Апреля имеет большое значение в жизни города. Это одно из главных мест для празднования Дня Победы и Дня освобождения Одессы. Благодаря этому площади уделяется много внимания.