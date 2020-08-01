Улица институтов и старинных особняков

Сегодня прогуляемся по небольшой, но стоящей для прогулки улице Дидрихсона. Находится она в Приморском районе города и тянется от улицы Мечникова до улицы Дюковская.

До 1938 года улица наименовалась Староинститутская, а затем Институтская. Такое название возникло в связи с тем, что здесь (на углу с улицей Мечникова) в первой половине XIX века находилось здание Института благородных девиц (ныне — здание Одесского национального морского университета).

После 1938 улица названа в честь Дидрихсона Василий Федоровича (1851-1930) — физика-механика. Он один из создателей электрической лампочки накаливания, работал старшим механиком Одесского телеграфа.

Дидрихсон прожил на этой улице более 50 лет. В доме Дом Амбеликопуло, №9. Архитектор здания сам А.О. Бернардацци. Как выяснилось, выдающийся архитектор некоторое время и сам жил в этом доме.

Прогулявшись по улице, становится понятно, что тут больше всего памятников в виде якоря. А все потому, что на Дидрихсона находится сразу несколько корпусов Морской академии, вдоль практически всей улицы.

Помимо Морской академии значительную территорию на улице занимает еще один вуз - Академия Строительства и Архитектуры. Не зря улицу называли Институтская.

Первая часть Дидрихсона пронизана историей, со старинными особняками и запутанными двориками. Посреди можно встретить совдеповские постройки, а вторая часть улицы это 10-16- этажные новостройки, с закрытыми территориями и пока особо ничем не примечательные.