Название этой улицы смущает историков и краеведов

Ни в одном другом городе нет такой загадочной улицы как Косвенная. Название ее давно смущает историков и краеведов, строящих по поводу имени самые необычные теории. По одной из версий, например, названа она так потому, что состоит из кусков, имеющих друг к другу самое косвенное отношение.

И в правду, если посмотреть на карту города, то улица Косвенная выглядит так, словно сшита из обрывков других улиц. Она кривая, запутанная, резко обрывается и неожиданно соединяется в другом месте.