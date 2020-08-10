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8-08-2020, 19:53

Название этой улицы смущает историков и краеведов

Категория: Фоторепортаж


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Ни в одном другом городе нет такой загадочной улицы как Косвенная. Название ее давно смущает историков и краеведов, строящих по поводу имени самые необычные теории. По одной из версий, например, названа она так потому, что состоит из кусков, имеющих друг к другу самое косвенное отношение.

И в правду, если посмотреть на карту города, то улица Косвенная выглядит так, словно сшита из обрывков других улиц. Она кривая, запутанная, резко обрывается и неожиданно соединяется в другом месте.


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