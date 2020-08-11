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10-08-2020, 17:35

Сквер с «курсантской лестницей»

Категория: Фоторепортаж


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Территория данного объекта находится в районе Молдаванки, граничит с центральной частью города и служит основным транзитным путем для связи между улицами Дюковской и Балковской по «Курсантской лестнице».

На склоне, имеющем ровную часть, принято решение о благоустройстве парковой территории.

Здесь устроили две аллеи со скамейками, пересекающиеся в центральной части. Центральная часть выполнена в форме круга. Обустроены детская площадка, места для выгула собак и площадка с тренажерами.


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