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Вчера, 18:24

В Одессе начали менять теплотрассу длиной в 477 метров

Категория: Фоторепортаж


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«Теплоснабжение города Одесса» заменит теплотрассу, которая проходит под Пастера и Балковской.

Работы проходят в начале улиц Пастера и Балковской. Здесь заменят изношенную двухтрубную теплосеть длиной в 477 метров. Также установят систему дистанционного контроля и мониторинга технического состояния теплоизоляции тепловых сетей. Она нужна для постоянной диагностики и своевременного предупреждения аварий и их локализации.

После окончания работ, асфальт на проезжей части и тротуарах на улицах Пастера и Балковской восстановят. Это же касается внутридворовых территорий по ширине раскопок.

Отремонтировать теплотрассу должны до 1 октября.


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