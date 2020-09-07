«Шанс» для молодежи с инвалидностью

Год назад в Одессе открыли интегрированный молодежный клуб «Шанс».

Центр для молодежи с инвалидностью и без расположился на Коблевской 17/19.

Помещение под клуб предоставили меценаты. Здесь будут проводятся культмассовые мероприятия — концерты, выставки, мастер-классы, а также ряд учебных секций — курсы по музыке, электромеханике и актерскому мастерству.

«Главная цель — выработать в этой молодежи самостоятельность. Их родителям и так зачастую тяжело, а когда они стареют, то становится ещё сложнее. Когда они умирают, то людям с инвалидностью очень трудно самим социализироваться. В таких центрах люди побеждают свои комплексы, свою зависимость от помощи, учатся становиться полноценными членами общества», — отмечает председатель благотворительного фонда «Молодой инвалид» Валерий Габерстро.