В Одессе перекрыли движение на Канатной из-за ремонта теплотрассы

По 15 октября на улице Канатной будут ремонтировать теплотрассу - на участке от улицы Семинарской до Бисквитного переулка.

Ремонтируют магистральную теплотрассу, отдельными участками перед началом отопительного сезона уже несколько лет подряд. "Это последний этап капремонта труб, которые не перекладывались. После завершения работ вся ветка от Итальянского бульвара до улицы Сегедской будет капитально отремонтирована, что позволит избежать новых раскопок в ближайшие 30 лет", - отметила директор предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.