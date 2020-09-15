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Вчера, 21:04

Как ремонтируют Новощепной Ряд

Категория: Фоторепортаж


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Уже три с половиной месяца идет капитальный ремонт Новощепного Ряда, который начался 12 мая с перекрытия движения трамваев.

Ранее Новощепной Ряд вполне заслуженно на протяжении нескольких десятков лет имел репутацию неблагоустроенной, «убитой» улицы Одессы, самой настоящей городской клоаки.

Уложен еще один участок трамвайных путей - от перекрестка с улицей Екатерининской до строительного рынка длиной около 160 метров.

Уложены новые трубы для магистральных сетей водопровода и канализации - как раз в месте изгиба Новощепного Ряда у выезда из трамвайного депо.


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