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Вчера, 17:23

В парк Шевченко «приплыла» казацкая «Чайка»

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе, на площадке «Огни Маяка» в парке Шевченко открылась выставка, посвященная истории мореплавания.

Это уже пятая выставка такого рода, на которой можно увидеть реплики древних морских и речных судов в натуральную величину, проходящая в Одессе.

Одной из последних работ является казацкая «Чайка», представленная на выставке пока в незавершенном виде. Она станет центральным экспонатом уже следующей экспозиции, которая традиционно запланирована на сентябрь следующего года.


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