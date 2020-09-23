В парк Шевченко «приплыла» казацкая «Чайка»

В Одессе, на площадке «Огни Маяка» в парке Шевченко открылась выставка, посвященная истории мореплавания.

Это уже пятая выставка такого рода, на которой можно увидеть реплики древних морских и речных судов в натуральную величину, проходящая в Одессе.

Одной из последних работ является казацкая «Чайка», представленная на выставке пока в незавершенном виде. Она станет центральным экспонатом уже следующей экспозиции, которая традиционно запланирована на сентябрь следующего года.