Улица, которой не должно было быть

По первоначальному плану Гаванной как таковой не должно было быть. Практически на её месте между Ланжероновской и Греческой площадью находилась балка, через которую перекинули мост. В дальнейшем отсюда должен был начинаться Александровский проспект и тянуться вплоть до Привоза, как бы соединяя несколько базарных площадей. Её даже недолго называли Александровская гаванская. Но что-то пошло не так. Балку вместе с мостом засыпали, улицы Гаванная и Дерибасовская стали почти ровными, а Александровский проспект превратился скорее в прогулочную зону, нежели торговую магистраль.