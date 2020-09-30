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28-09-2020, 21:34

Улица, которой не должно было быть

Категория: Фоторепортаж


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По первоначальному плану Гаванной как таковой не должно было быть. Практически на её месте между Ланжероновской и Греческой площадью находилась балка, через которую перекинули мост. В дальнейшем отсюда должен был начинаться Александровский проспект и тянуться вплоть до Привоза, как бы соединяя несколько базарных площадей. Её даже недолго называли Александровская гаванская. Но что-то пошло не так. Балку вместе с мостом засыпали, улицы Гаванная и Дерибасовская стали почти ровными, а Александровский проспект превратился скорее в прогулочную зону, нежели торговую магистраль.


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