Старообрядцы Украины

На выставке представлены исторические и современные фотографии храмов и фотографии из жизни старообрядцев всех регионов Украины, уникальные книги, старообрядческая одежда и церковные принадлежности. Посетители выставки смогли ознакомиться с издательскими материалами Архиепископии (журналы, календари, газеты и др.); с современной литературой в области культуры и быта старообрядцев Украины и, в частности, одесского региона.

Центр болгарской культуры, ул. Вице-Адмирала Жукова, 9