Греческая площадь называлась совсем по-другому – площадь Мартыновского. Найти её очень легко, так как площадь находится в центре города и расположена между Дерибасовской и улицей Бунина.

Каждый день в этой части Одессы можно увидеть много гуляющих людей. Особая атмосфера способствует отличному настроению. Площадь украшают два фонтана, цветочные клумбы, скамейки для отдыхающих, а также большой торговый центр «Афина», имеющий необычную овальную форму строения.

Благодаря грекам, живущим в этой части города, площадь и получила свое название. Вселились они в Одессу под патронатом Екатерины Второй, изначально планировавшей заселить город православными народами. Так как греческая диаспора сыграла немаловажную роль в становлении Одессы, в её честь на Греческой площади открыли музей «Филики Этерия».

На Греческой площади часто проводят различные выставки, концерты, фестивали…