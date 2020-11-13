Марки от Аллы Шляховой

В стенах Одесского Главпочтамта прошла торжественная церемония погашения марки приуроченной Всемирному дню доброты работы художника, писательницы, и мецената: Аллы Шляховой.

Алла Шляхова как меценат уже много лет помогает нуждающимся детям, животному миру и природе под лозунгом «ДАРИМ МИРУ ДОБРО!»

Алла Шляхова имеет международный сертификат магистра искусствоведения. Является деканом художественного факультета Международной академии искусств и наук, а также почетным членом Международной морской ассоциации. Работает в разных жанрах, таких как натюрморт и портрет, но любимый – это пейзаж. Любимая техника – пастель.

Также на данном мероприятии прошла презентация картины Аллы Шляховой посвящённой заслуженному журналисту Украины Юрию Работину.