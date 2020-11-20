В старый одесский сквер вернут львов и капитально отремонтируют

В Одесском сквере имени Мечникова приятные перемены.

Мечниковский сквер расположен на границе между центром Одессы и Молдаванкой — в пределах улиц Старопортофранковской, Манежной и Ольгиевским спуском.

В этом старом сквере, большом и зеленом, ещё недавно красовались два не менее старых льва, пребывающие в последнее время в состоянии довольно ужасающем. Вскоре львы и вовсе исчезли.

И вот приятная новость: сквер начали капитально ремонтировать. На ремонт планируют потратить немногим более 600 тысяч гривен. Вернутся на прежнее место и обновленные львы.