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19-11-2020, 15:09

В старый одесский сквер вернут львов и капитально отремонтируют

Категория: Фоторепортаж


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В Одесском сквере имени Мечникова приятные перемены.

Мечниковский сквер расположен на границе между центром Одессы и Молдаванкой — в пределах улиц Старопортофранковской, Манежной и Ольгиевским спуском.

В этом старом сквере, большом и зеленом, ещё недавно красовались два не менее старых льва, пребывающие в последнее время в состоянии довольно ужасающем. Вскоре львы и вовсе исчезли.

И вот приятная новость: сквер начали капитально ремонтировать. На ремонт планируют потратить немногим более 600 тысяч гривен. Вернутся на прежнее место и обновленные львы.


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