В Одессе открыли детскую площадку с использованием природных материалов

Новую детскую площадку открыли вблизи «Зеленого театра» в парке Шевченко в Одессе. Его устроили в рамках проекта «Уличное пространство для детей». Об этом рассказала автор проекта Екатерина Адисева.

На реализацию проекта у Екатерины Адисевой ушло 3 года. Построить детское игровое пространство в парке стоило 530 тысяч гривен. Эти деньги собирали с помощью краудфандинга, организации различных платных мероприятий в городе и с помощью участия финансовых партнеров.

Архитектор проекта Евгений Чернат, один из основных принципов состоял в том, чтобы детское пространство должно было быть вписано в естественную среду.