В Одессе начали ремонтировать подпорные стены у пляжа Дельфин

На пляже «Дельфин», между траверсами №12 и №13 первой очереди противооползневых сооружений, начались работы по капитальному ремонту подпорной стенки. Уже проведён демонтаж парапета подпорной стены и демонтаж плитки вдоль подпорной стены. Камни от опорной стены перемещены ближе к воде. Также ежедневно завозится гравийно-песчаная смесь для отсыпки пляжа, а при помощи экскаватора ведутся работы по отсыпке пляжа.

Ремонт планируется завершить к началу курортного сезона 2021 года.