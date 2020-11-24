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23-11-2020, 22:33

В Одессе начали ремонтировать подпорные стены у пляжа Дельфин

Категория: Фоторепортаж


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На пляже «Дельфин», между траверсами №12 и №13 первой очереди противооползневых сооружений, начались работы по капитальному ремонту подпорной стенки. Уже проведён демонтаж парапета подпорной стены и демонтаж плитки вдоль подпорной стены. Камни от опорной стены перемещены ближе к воде. Также ежедневно завозится гравийно-песчаная смесь для отсыпки пляжа, а при помощи экскаватора ведутся работы по отсыпке пляжа.

Ремонт планируется завершить к началу курортного сезона 2021 года.


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