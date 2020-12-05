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Вчера, 15:33

Сквер имени Михаила Плохого станет очень даже неплохим

Категория: Фоторепортаж


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Управление капитального строительства Одесского горсовета намерено благоустроить сквер имени лётчика М. М. Плохого, что на Пересыпи.

Сквер имени М. М. Плохого — небольшая полоса, которая тянется вдоль улицы Черноморского казачества от Ярмарочной площади в сторону 7-й Пересыпской.

За 1,03 миллиона здесь намерены снять старый асфальт и уложить на площади в 1300 квадратов новую тротуарную плитку. Кроме того, в сквере появятся новые скамейки.

Сквер получил своё имя в честь советского лётчика, лейтенанта Михаила Максимовича Плохого, который здесь же и похоронен. Михаил Плохой погиб во время боёв за освобождение Одессы 9 апреля 1944 года.


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