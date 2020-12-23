Комплекс Павловских домов дешёвых квартир на Канатной, 81

На рубеже 1880-х и 1890-х годов Одесса украсилась крупнейшим, по тем временам, жилым комплексом. По посмертному желанию одесского благодетеля П. З. Ямчитского, вблизи Куликового поля, был возведён архитектурный ансамбль, размах и монументальность которого поражают и поныне.

Павел Захарович Ямчитский (около 1800-1882), помощник секретаря Одесского коммерческого суда, получивший к 1841 году чин титулярного советника, в числе прочего, занимался и благотворительностью.

По данным на 1893 год, в здании квартировали шестьсот сорок один человек обоих полов, 32 из них денег за проживание не платили.