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6-01-2021, 19:23

Одесситы привычно называют эту улицу Ленинградской

Категория: Фоторепортаж


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Сейчас улица носит имя Александра Кутузакия (до 2016 года — Ленинградская улица, одно время — Комитета обороны, Реввоенсовета, первоначально — Петропавловская).

Кутузакий Александр (1986-2015) — боец полка «Азов», погибший в Широкино Донецкой области в феврале 2015 года.

Улица находится в Приморском районе Одессы (район Староконного рынка) и тянется, немного «ломаясь», от Старопортофранковской улицы до улицы Балковская, пересекая улицы: Мечникова, 10 Апреля, Садиковская, Южная, Серова, Ризовская, Староконный переулок, Косвенная.


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