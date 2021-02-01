Начинается II этап капитального ремонта Новощепного ряда

I этап предусматривал закрытие части улицы Новощепной ряд, на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной. II этап - закрытие части улицы ул. Водопроводной, на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная».

В связи с началом II этапа капремонта Новощепного ряда временно закрывается движение автотранспорта по ул. Водопроводной (на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная»).

После перекрытия планируется обновить все инженерные коммуникации, проходящие под ремонтируемым участком ул. Водопроводной: сети водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализации, газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационные и сети наружного освещения.