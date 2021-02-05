Место для прогулок – парк Космонавтов

Парк Космонавтов находится на пересечении проспекта Гагарина и Фонтанской дороги.

Эту зеленую зону ранее именовали сквером, сейчас же на входе есть табличка с использованием слова «парк».

На территории парка находится Свято-Троицкий Храм. На этом месте до революции 1917 года располагался Центральный военный храм Одессы. Позже его разрушили и построили летний кинотеатр «Спутник». После распада Советского Союза здание реконструировали и с 1997 года стали проводить в нем богослужения.

Небольшую площадь парка приводили в порядок на протяжении многих лет. Во время реконструкции многое было сделано: проложили водопровод, заработал фонтан, появились дорожки и скамейки.