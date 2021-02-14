Старая и новая Одесса всего в двух кварталах

Улица Юрия Олеши занимает всего два квартала и появилась только в 1987 году. Но именно на ней жил одесский писатель с польскими корнями, посвятивший Одессе свои истории в прозе и поэзии.

Улица находится в старой части Приморского района Одессы и тянется от Карантинного спуска до улицы Бунина.

Юрий Карлович Олеша (1899-1960) — русский советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик. В 1902 году семья будущего писателя переехала из Елисаветграда в Одессу. «Три толстяка» — первое большое литературное произведение писателя, принесшее ему известность и любимое многими поколениями читателей. Кстати, писатель был женат на художнице Ольге Суок, которой посвятил свой знаменитый роман-сказку «Три толстяка» и чьё имя дал главной героине.