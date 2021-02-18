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Вчера, 19:08

Улица Асташкина (до 1971 года — Провиантская, Кривая)

Категория: Фоторепортаж


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Улица Асташкина находится в центральной части города и тянется от улицы Льва Толстого до улицы Тираспольской.

Вдоль черты Порто-Франко, проходившей по нынешней Старопортофранковской улице, располагались казармы, позднее переоборудованные под продовольственные склады — провиантские склады.

Михаил Егорович Асташкин (1908—1941), командир эскадрильи 69-го истребительного авиаполка, оборонявшего Одессу в 1941 году. В одном из боёв его самолёт был подбит, тогда лётчик направил горящую машину на фашистскую колонну. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.


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