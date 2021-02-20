 
Информация к новости
0
Вчера, 17:53

Грузовому транспорту запретили движение по аварийному Ивановскому путепроводу до конца года

Категория: Фоторепортаж


prev

 
next

Путепровод обеспечивает выезд из Одессы в южном направлении, связывает город с аэропортом и открывает дорогу на «Седьмой километр».

Его построили в 1967 году и пока ещё ни разу серьёзно не ремонтировали. Дорожники сообщали, что объект нуждался в капремонте ещё в 2004 году. С тех пор на мосту несколько раз латали асфальт и меняли дорожную разметку, но глобальных проблем объекта, это, конечно, не решило.

Отметим, что длина путепровода составляет 355 метров, ширина – 18 метров, из которых 14,6 приходятся на проезжую часть. В часы пик по мосту проезжает 4-5 тысяч автомобилей в час, что ставит его вровень с самыми загруженными трассами Одессы – Днепропетровской и Люстдорфской дорогами, улицами Балковской и Столбовой.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 