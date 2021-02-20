Грузовому транспорту запретили движение по аварийному Ивановскому путепроводу до конца года

Путепровод обеспечивает выезд из Одессы в южном направлении, связывает город с аэропортом и открывает дорогу на «Седьмой километр».

Его построили в 1967 году и пока ещё ни разу серьёзно не ремонтировали. Дорожники сообщали, что объект нуждался в капремонте ещё в 2004 году. С тех пор на мосту несколько раз латали асфальт и меняли дорожную разметку, но глобальных проблем объекта, это, конечно, не решило.

Отметим, что длина путепровода составляет 355 метров, ширина – 18 метров, из которых 14,6 приходятся на проезжую часть. В часы пик по мосту проезжает 4-5 тысяч автомобилей в час, что ставит его вровень с самыми загруженными трассами Одессы – Днепропетровской и Люстдорфской дорогами, улицами Балковской и Столбовой.