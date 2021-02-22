Улица, которая вот уже 181 год не меняла своего названия

Улица Южная находится в самом сердце Молдаванки. Она занимает четыре квартала между Колонтаевской и Градоначальницкой.

Предполагается, что имя её связано с направлением застройки улицы – увеличение нумерации домов с севера на юг.

Половина тротуаров отведена под зелёные уголки. И это заслуга жителей улицы.

Некоторые дворы открыты, там наружные лестницы, ведущие в квартиры, аккуратные столики и скамеечки. И только металлопластиковые окна с кондиционерами напоминают о том, что мы в 2021 году.

Следующие два квартала больше похожи на город. Здесь уже и дороги есть, и даже несколько новостроев на углах с Колонтаевской и Разумовской. По этой части Южной срезают путь водители и ходят в магазины местные жители.

Хотя дома и дворы, в своём большинстве, выглядят также. В силу своих возможностей жильцы приводят их в чувства. Правда возникает некая стихийность в таких ремонтах. Но во дворах, а то и на тротуаре тоже стоят столики и скамейки. Жизнь в одном дворе по-прежнему сближает. И, с одной стороны, эта архитектурная обветшалость выглядит не лучшим образом, и правильная реконструкция Южной бы не помешала однозначно – тогда она стала бы совершенно игрушечной. Но, с другой стороны, вряд ли такое чувство общности и соседства может возникнуть в современном жилом комплексе.