Балковская – единственная улица Одессы, которая относится к трём районам города: Малиновский, Суворовский и Приморский

История у неё очень интересная, ведь это один из наиболее изменившихся районов города. Из болота она превратилась в застроенную автомагистраль от Пересыпского моста до Горбатого.

Название улицы пошло от старого названия местной речушки - Водяная балка. В советское время улица была переименована во Фрунзе. Многие одесские пенсионеры называют её так до сих пор.

Река Водяна Балка впадала в море у Пересыпи. Это заметно и сейчас, ведь Балковская похожа на овраг, с холмами со всех сторон.