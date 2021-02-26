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25-02-2021, 20:15

Балковская – единственная улица Одессы, которая относится к трём районам города: Малиновский, Суворовский и Приморский

Категория: Фоторепортаж


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История у неё очень интересная, ведь это один из наиболее изменившихся районов города. Из болота она превратилась в застроенную автомагистраль от Пересыпского моста до Горбатого.

Название улицы пошло от старого названия местной речушки - Водяная балка. В советское время улица была переименована во Фрунзе. Многие одесские пенсионеры называют её так до сих пор.

Река Водяна Балка впадала в море у Пересыпи. Это заметно и сейчас, ведь Балковская похожа на овраг, с холмами со всех сторон.


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