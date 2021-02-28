Пустынный парк на месте второго еврейского кладбища

Мало кто знает о существовании Артиллерийского парка в Одессе. Это довольно неухоженная зелёная зона, зажатая между двумя скоростными дорогами: с одной стороны 2-е христианское кладбище и Люстдорфская дорога, с другой улица Краснова, рядом комплекс тюремных учреждений, невдалеке железная дорога, старый, но потрепанный жизнью, район Сахалинчика, частный сектор Ближних мельниц. Тем не менее, эта местность имеет давнюю, довольно печальную историю.

Здесь были похоронены жертвы еврейского погрома 1905 года в Одессе.

2 марта 1919 года у ворот кладбища были расстреляны члены иностранной коллегии.

Иностранная коллегия – это подпольная группа большевиков в Одессе, которая действовала во времена, когда город находился под властью воинского контингента стран Антанты.

2-е еврейское кладбище было закрыто после войны. С середины 1950-х годов кладбище постепенно уничтожалось. Вывозились надгробия «непосещаемых» могил. Лишь небольшая часть была перенесена на 2-е христианское кладбище.

Окончательно кладбище было уничтожено к 1978 году. В 1984 году тут разбили Артиллерийский парк.