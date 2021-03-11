Искусство - территория света

«Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке и одно из средств единения людей».

Л. Толстой.

Искусство - как Огонь Прометея - дарит радость, красоту и надежду, не позволяя угаснуть духовному миру! Красота, подаренная нам высшими силами, дарованная нам Творцом! Кто-то скажет - художник пишет, другой скажет - художник рисует ... Я скажу: художник Творит!

В проекте принимают участие известные художники, которые продемонстрируют своему зрителю более 30 работ изобразительного и декоративного искусства. Также будут представлены работы, выполненные в авторской технике. Вы увидите Искусство - вы увидите красоту!

Выставочный зал одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская 24-а), с 10 марта.