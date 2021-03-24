Как Одесса живёт в красной зоне

С 23 марта Одесса и Одесская область оказались в «красной» зоне карантинных ограничений.

Ограничение фактически не коснулось уличного фаст-фуда - кофе-машины, будки с кофе и шаурмой, выпечкой продолжают функционировать в обычном режиме.

На «Привозе», скорее всего, про карантин даже не слышали. Торговля одеждой и другими непродовольственными товарами идёт полным ходом.

В общественном транспорте - видно, что ограничения соблюдают. Трамваи, троллейбусы и маршрутки ездят полупустыми. Стоячих пассажиров мы не заметили ни разу. Огромных скоплений людей на остановках, даже таких оживленных, как Старосенная или Привокзальная площади - не было. Подавляющее большинство пассажиров - в масках. Водители трамваев и троллейбусов требуют обязательно надевать маски - и это не вызывает протестов.

Людей на улицах, на рынках и в транспорте значительно меньше, чем в обычный будний день.