Продолжается капитальный ремонт улицы Черняховского

Ремонт пока проводится без перекрытия движения.

В ходе ремонта будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Тротуары будут вымощены плиткой. На перекрёстках будут обустроены пандусы с тактильной плиткой и установлено перильное ограждение. Также будет обустроен заездной карман для общественного транспорта со стороны 5-й станции и установлено два новых остановочных комплекса с урнами. Кроме того, предусмотрены устройство сети ливневой канализации и перенос опоры наружного освещения, а также контактной сети.