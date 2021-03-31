 
Информация к новости
0
Вчера, 18:22

Продолжается капитальный ремонт улицы Черняховского

Категория: Фоторепортаж


prev

 
next

Ремонт пока проводится без перекрытия движения.

В ходе ремонта будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Тротуары будут вымощены плиткой. На перекрёстках будут обустроены пандусы с тактильной плиткой и установлено перильное ограждение. Также будет обустроен заездной карман для общественного транспорта со стороны 5-й станции и установлено два новых остановочных комплекса с урнами. Кроме того, предусмотрены устройство сети ливневой канализации и перенос опоры наружного освещения, а также контактной сети.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 