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5-04-2021, 20:45

В 50-60-е годы с этим проспектом связывали большие надежды

Категория: Фоторепортаж


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Историки архитектуры и краеведы уделяют огромное внимание достоянию старой Одессы, в то время как об окраинах написано мало. И зря. У спальных районов своя, очень занимательная история. Особенно интересен в этом плане проспект Шевченко, сочетавший в себе прошлое и настоящее Одессы — изысканную архитектуру «сталинского неоампира» и зачатки типового строительства.

Основные административные и деловые функции города планировалось перенести из старого и тесного центра в район Малого Фонтана. И, хотя этот план так и не был осуществлен, сюда перенесли многие учебные, административные и спортивные учреждения. Для нескольких поколений одесской молодежи проспект Шевченко стал родным. Знакомые дворики, уютные кафе, зелёные парки.


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