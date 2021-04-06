В 50-60-е годы с этим проспектом связывали большие надежды

Историки архитектуры и краеведы уделяют огромное внимание достоянию старой Одессы, в то время как об окраинах написано мало. И зря. У спальных районов своя, очень занимательная история. Особенно интересен в этом плане проспект Шевченко, сочетавший в себе прошлое и настоящее Одессы — изысканную архитектуру «сталинского неоампира» и зачатки типового строительства.

Основные административные и деловые функции города планировалось перенести из старого и тесного центра в район Малого Фонтана. И, хотя этот план так и не был осуществлен, сюда перенесли многие учебные, административные и спортивные учреждения. Для нескольких поколений одесской молодежи проспект Шевченко стал родным. Знакомые дворики, уютные кафе, зелёные парки.